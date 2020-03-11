  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الافتاء

الإفتاء:«اقتربت القيامة.. استعدوا»

ياسمين صبري

شاهد.. تحدِ ساخن بين ياسمين صبري ونرمين الفقي

علي ربيع وزوجته

طليقة «علي ربيع» تعلن زواجهما

أرشيفية

إصابة 238.. «كورونا» يتفشى في قطر بشكل مفاجئ

سعفان

الحبس والغرامة لمن يغادر منزله في إيطاليا

الإعلامي جابر القرموطي

شاهد ماذا فعل حرس أمير قطر مع جابر القرموطي

مرتضى واشرف

مفاجأة.. الزمالك يستعين بقرار حكومي لإعادة مباراة القمة

الضابط

وفاة ضابط شرطة داخل مكتبه بشكل مفاجئ

طقس بارد

هاني الناظر: ما سيحدث غدًا «تهويل» من الحكومة

أرشيفية

القبض على فنانة كويتية شهيرة وزوجها في قضية مخلة

فيديو صادم: خنزير على هيئة إنسان يفجر ضجة واسعة

الصفحة الأخيرة

خنزير على هيئة إنسان
خنزير على هيئة إنسان
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. تركي يعتدي على أسرة سعودية

#

زوجة أحمد الفيشاوي تحذف فيديو أثار ضجة

#

فيديو صادم.. عمليات قنص واسعة للمتظاهرين في الناصرية

#

فيديو لطالبات جامعة القاهرة يثير ضجة على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو تم تداوله لخنزير صغير على شكل "إنسان"، ضجة واسعة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في فنزويلا.

وظهر الخنزير الصغير، الذي يتمتع بعينين ضخمتين وشعر في الرأس، وهو يتمايل بين ذراعي رجل بعد ساعات من ولادته في فنزويلا.

ووقعت الولادة النادرة في منطقة "كويبرادا أريبا"، ببلدية "توريس" حيث أصيب السكان والمزارعون بحالة من الصدمة فور رؤيته.

وتظهر اللقطات، رجلاً لم تتضح هويته وهو يحمل الخنزير المشوه في بطانية قبل أن يرفعه أمام الكاميرا، بينما تشير امرأة إلى أن الخنزير مولود قبل ثلاث ساعات فقط، وله شعر!

وُلد الخنزير المسخ في أحد حظائر الخنازير العادية، وعلى عكس الولادات المشابهة، لم يولد ميتًا على الرغم من تشوهاته الواضحة، حسب وسائل إعلام محلية.

ولا يزال الخنزير على قيد الحياة، لكن من غير الواضح ما الذي سيحدث له، وما إذا كانت تشوهات الوجه سينجم عنها مشاكل في التنفس.

ولم يعرف بعد سبب حدوث هذا التشوه، لكن في دول أمريكا الجنوبية الأخرى يتم ربط الأمر بالاستخدام المفرط للمبيدات.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في فنزويلا حيث فجر ضجة كبيرة. وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "من الواضح أنه تحول. سيكون أمرًا فظيعًا إذا لم تنظر السلطات في ما حدث لوراثة الحيوان".

وقال آخر: "الطعام سيء للغاية في فنزويلا لدرجة أنه حتى الحيوانات ليس لديها ما يكفي من الفيتامينات والمعادن لتلد ذرية صحية!"،  بينما علق ثالث: "مروع، إنه قبيح للغاية!"

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 5 نصائح عند غسيل الملابس للوقاية من فيروس كورونا
» فيديو صادم: خنزير على هيئة إنسان يفجر ضجة واسعة
» الري: الأمطار المتوقعة لم تحدث من قبل
» بيان عاجل من مصر للطيران بشأن طقس الخميس
» فنانة كويتية شهيرة تجري عملية تحول جنسي (صور)
» إصابة مصري في السعودية بـ"كورونا"
» هكذا علقت جوهرة على خطوبتها من صاحب "بنت الجيران"
» تفاصيل جديدة عن المصريين المصابين بـ"كورونا"
» وزير النقل: كدا هنوقف حياتنا بالكامل
» وزراء يتفقدون طريق عبور نقل المومياوات الملكية
» الصحة تعلن حالة جديدة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:05 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح