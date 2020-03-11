» فيديو صادم: خنزير على هيئة إنسان يفجر ضجة واسعة

أثار مقطع فيديو تم تداوله لخنزير صغير على شكل "إنسان"، ضجة واسعة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في فنزويلا.

وظهر الخنزير الصغير، الذي يتمتع بعينين ضخمتين وشعر في الرأس، وهو يتمايل بين ذراعي رجل بعد ساعات من ولادته في فنزويلا.

ووقعت الولادة النادرة في منطقة "كويبرادا أريبا"، ببلدية "توريس" حيث أصيب السكان والمزارعون بحالة من الصدمة فور رؤيته.

وتظهر اللقطات، رجلاً لم تتضح هويته وهو يحمل الخنزير المشوه في بطانية قبل أن يرفعه أمام الكاميرا، بينما تشير امرأة إلى أن الخنزير مولود قبل ثلاث ساعات فقط، وله شعر!

وُلد الخنزير المسخ في أحد حظائر الخنازير العادية، وعلى عكس الولادات المشابهة، لم يولد ميتًا على الرغم من تشوهاته الواضحة، حسب وسائل إعلام محلية.

ولا يزال الخنزير على قيد الحياة، لكن من غير الواضح ما الذي سيحدث له، وما إذا كانت تشوهات الوجه سينجم عنها مشاكل في التنفس.

ولم يعرف بعد سبب حدوث هذا التشوه، لكن في دول أمريكا الجنوبية الأخرى يتم ربط الأمر بالاستخدام المفرط للمبيدات.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في فنزويلا حيث فجر ضجة كبيرة. وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "من الواضح أنه تحول. سيكون أمرًا فظيعًا إذا لم تنظر السلطات في ما حدث لوراثة الحيوان".

وقال آخر: "الطعام سيء للغاية في فنزويلا لدرجة أنه حتى الحيوانات ليس لديها ما يكفي من الفيتامينات والمعادن لتلد ذرية صحية!"، بينما علق ثالث: "مروع، إنه قبيح للغاية!"

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