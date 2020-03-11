وزير الري لإثيوبيا: "اللي بتعملوه ده لصالح مين"

11 مارس 2020 - 11:47 ص

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، عن آخر التطورات بشأن سد النهضة الفارق بين الجانب المصري والإثيوبي، مؤكدا أن مصر أكثر حرصا والتزام على إتمام اتفاق سد النهضة مقارنة بإثيوبيا.



وأكد "عبدالعاطي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، الطرف الإثيوبي كان بيطلع قبل الاجتماع بيان أو مقالة أو أي حاجة يقلب بيها الرأي العام.



وأضاف: أثناء الاجتماع تحصل تسريبات بعد الاجتماع يطلع بيان، ده بيأكد حرصنا أننا نوصل لاتفاق، معقبا: "عاوزين يبقي فيه تكامل وبنية تحتية كان عندنا أحلام للتكامل بين الدول كل ده اتهد معرفش لمصلحة مين".

