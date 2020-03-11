» أمريكي يوثق رحلته العلاجية من كورونا داخل مصر

11 مارس 2020 - 10:51 ص

عرض الإعلامي عمرو عبد الجليل، مقطع فيديو وثق خلاله مواطن أمريكي رحلته العلاجية في مصر من فيروس كورونا، بعد إصابته خلال رحلة نيلية بالأقصر.

وظهر في الفيديو المعروض ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، مقطع فيديو به العديد من الصور التقطها السائح الأمريكي أثناء رحلته بمصر.

وكتب السائح الأمريكي، العديد من المنشورات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في إحدى الصور وهو على ظهر جمل بالهرم وأخرى وهو في الأقصر، معلقا: "مصر بلد جميلة وأنصح الجميع بالسفر إليها"، وأرسل لأصدقائه تفاصيل رحلته العلاجية خلال الحجر الصحي، بمستشفى النجيلة وكأنه بنزهة.

