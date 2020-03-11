» رقم قياسي في انتظار مدرب الأهلي في موقعة سموحة

11 مارس 2020 - 10:25 ص

يحل فريق سموحة ضيفا على النادي الأهلي خلال اللقاء الذي يجمع بينهما على ستاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من الدوري العام. ويحلم السويسري رينيه فايلر في تحقيق رقم تاريخي وحصد الفوز رقم 17 له مع المارد الأحمر ليصل للرقم المسجل باسم النادي مع الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه.





كما يسعى السويسري لزيادة فارق النقاط مع منافسه التقليدي الزمالك، والذي يصل حاليًا قبل المباراة لـ17 نقطة كاملة، في إطار سعي الفريق لحسم بطولة الدوري العام مبكرًا.







ويدرس فايلر استبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين من تشكيل الفريق في مواجهة سموحة بسبب الإجهاد، على رأسهم الثنائي على معلول وأحمد فتحي، بالإضافة إلى غياب أجاي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا بسبب الإيقاف فيما ما زال موقف محمد الشناوي حارس الفريق غير واضح خاصة بعد شكواه من نزلة برد قوية قبل لقاء صن داونز الأخير ببطولة أفريقيا .





ويستمر غياب رمضان صبحي عن الأهلي أمام سموحة لعدم استعادته للياقته البدنية عقب عودته من إصابة طويلة على مستوى العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لقرابة شهرين ونصف. وعقد فايلر عددة جلسات مع معاونيه في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة، بعد غلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال أفريقيا وبدأ التركيز في مباريات الدوري العام والبداية بمباراة سموحة.







وحرص فايلر على عقد جلسات مطولة مع اللاعبين للتأكيد على ضرورة إغلاق ملف دورى أبطال أفريقيا والعودة من جديد إلى بطولة الدورى العام لاستمرار انطلاقة الفريق.

