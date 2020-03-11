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لينا الفيشاوي تثير الجدل من جديد.. بهذه الصورة

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لينا الفيشاوي
لينا الفيشاوي
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انستجرام

عارية

لينا الفيشاوي

من جديد، أثارت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل بين متابعيها على إنستجرام، بإطلالتها وصورها التي أعادت نشرها منذ أن نشرت صورتها وهى طفلة .

وعادت اليوم لينا الفيشاوي لتنشر صورة جديدة لها، وهي تسمع الموسيقى على استورى لها عبر صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

تعددت إطلالات لينا بين الكاجوال والكلاسيك، الجرأة ولكن تميز جمالها بالجمال الطبيعي الذى جمع بين ملامح الأب والأم. 

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي شارك فى بطولة فيلم "أشباح أوروبا"،الذى جمعه بالفنان مصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.



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