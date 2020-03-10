مترو الأنفاق: اجراءات احترازية وتوزيع كمامات للوقاية من "كورونا"

10 مارس 2020 - 11:40 م

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بتوزيع كميات كبيرة من الكمامات الطبية على ركاب مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة في أوقات الذروة وفي المحطات المزدحمة.



وقال البيان إنه «كإجراء إحترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع استمرا عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات أثناء وبعد منظومة التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة فقد قامت الشركة اليوم بتوزيع الكمامات الطبية على العاملين بالمحطات وأيضاً ركاب مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة داخل الصالات وعلى شبابيك التذاكر وأيضاً على أرصفة المحطات وداخل القطارات».

