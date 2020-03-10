عصام الشوالي بعد توقفه عن التعليق: أسرتي أهم

10 مارس 2020 - 09:39 م

رد المعلق الرياضى الشهير، التونسي عصام الشوالي على أنباء مغادرته شبكة بي إن سبورت القطرية، خاصة مع توقفه عن التعليق مؤخرًا.

وأوضح "الشوالي" عبر حسابه على "فيس بوك"، أن سبب حرمانه من التعليق يعود إلى "الوضع الصحي العالمي"، في إشارة لانتشار فيروس "كورونا"، مؤكدًا أنه لا زال على ذمة الشبكة القطرية.

وكتب: "اخوتي اصدقائي المتابعين ، شكرا للسؤال نحن لابأس و الحمدلله ، و مازلنا على ذمة بيين سبور و لكن الوضع الصحي العالمي القى بظلاله علي الجميع و الوضع اجبرنا علي البقاء في تونس ، الله يقدر الخير و يحمي الجميع".

وأضاف: "توحشتكم و توحشت الميكروفون و الكورة.. ان شاء الله فترة و تتعدى و نرجع لأسعد بلقاءكم .. الصحة قبل الكوورة و الحفاظ علي العايلة اهم شيء ..الله يحفظ ناسنا و دولنا و أمتنا و كل العالم.. مثل كل شيء ، سيمر الفيروس و ينتهي و تبقي الدروس المستفادة من الأزمة. المحن هي من تقوي الشعوب و طريقة خروج الصين من المحنة وحدة وحدة يعطينا سبل النجاة و الإيمان بالله.. وعي شعوبنا.. اليد واحدة".