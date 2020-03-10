مفاجأة.. مطرب "بنت الجيران" يخطب بطلة التسريب الإباحي

اشتهر المطرب الشعبي عمر كمال في الآونة الأخيرة، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية «بنت الجيران»، التي ذاع صيتها في مصر والوطن العربي، إضافة إلى أغنيته الأخيرة «عود البطل».

لكن المطرب الشعبي، أثار الجدل، عندما أعلن اليوم الثلاثاء، عن خطبته من الراقصة الروسية «إيكاترينا أندريفا» الشهيرة بـ«جوهرة»، والتي سبق لها الظهور في مقاطع إباحية مسربة.

إذ احتفل عمر كمال بخطوبته عليها منذ يومين، خلال حفل أقيم في أحد المطاعم بمنطقة المهندسين، بحضور مدير أعمال الراقصة الشهيرة، حسبما صرح لـ«مصراوي».

ويشار إلى أن علاقة حب جمعت المطرب بالراقصة الشهير بجوهرة بعد تعاونهما في أغنية جديدة، لم تُطرح بعد.

واشترك عمر كمال مع مغني المهرجانات حسن شاكوش مؤخرًا وطرحا مهرجان «عود البطل»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

الجدير بالذكر، أن الراقصة الروسية جوهرة، أثارت الجدل منذ أكثر من شهرين عندما ظهرت في صور إباحية مسربة من هاتف شاب مصري.

وظهرت الروسية في أوضاع مخلة على سرير بغرفة نوم مع أحد الشباب يُدعى خالد أحمد، الأمر الذي أثار جدلًا في الرأي العام المصري.

انتشار الفيديوهات والصور الإباحية على نطاق واسع، دفع الشاب للخروج عن صمته.

حيث قال خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مستخدمًا خاصية الاستوري أو القصة القصيرة، أنه متزوج من جوهرة وليس صديقا لها كما تداول البعض.



شاهد الصور..









