» أسعار الذهب تعاود الانخفاض وتسجل هذا الرقم

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أسعار الذهب

البورصة،

مال وأعمال

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للانخفاض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، حيث انخفض الجرام الواحد بنحو 3 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 731 جنيها مقابل 734 جنيها بمنتصف تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 627 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 835 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 5848 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بقيمة 19.5دولار بنسبة 1.16% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1660 دولارا للأوقية.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بنحو 9 جنيهات للجرام الواحد، أمس الاثنين، وذلك تآثرا بسعر المعدن عالميا.

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