الري تعلن حالة الطوارئ تحسبًا لموجة السيول

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن حالة الطوارئ في الوزارة ترقبًا لموجة الطقس السيئ التي ستضرب البلاد خلال اليومين المقبلين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزارة الموارد المائية والري.

وأضاف وزير الري: «نحن في حالة طوارئ طوال العام، ولكن زادت حالة الطوارئ هذه الأيام بسبب توقعات الطقس الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى أنه تم وقف كل الإجازات لجميع العاملين، تحسبا لأي تقلبات جوية تشهدها مصر».

ومن المتوقع أن تشهد مصر خلال الأيام المقبلة طقسا فريدا من نوعه، لم تشهده البلاد منذ فترة، سواء في نشاط الرياح أو فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق التي قد تصل لحد السيول.