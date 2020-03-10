الدولار يقفز بشكل جنوني أمام الجنيه

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الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

شهد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا سريعًا بشكل كبير، وذلك نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم أنحاء العالم.

وحسب البنك المركزي المصري، سجل الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

وأرجع مصرفيون أسباب صعود الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية إلى عدة أسباب منها تخلي المستثمرين الأجانب عن استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية بالأسواق الناشئة، ومن بينها مصر بسبب انهيار الأسواق العالمية من جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا عالميا.

وبحسب مصرفيون فإن ارتفاع الدولار لا يرتبط بأسباب اقتصادية تتعلق بمصر، ولكن بسبب تداعيات وضغوط اقتصادية خارجية ناجمة من تخوفات من تداعيات فيروس كورونا.

وارتفع سعر الدولار 7 قروش في بنك القاهرة إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما زادت العملة الأمريكية 8 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.



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