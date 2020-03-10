  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي جابر القرموطي

"يابا يابا من الكورونا" تعيد القرموطي للشاشة من جديد

دفن ضحية بكورونا على أنغام الموسيقى بإيران

دفن ضحايا كورونا على أنغام الموسيقى بإيران

كورونا في استراليا

الكويت تكشف حقيقة إصابة حالات جديدة بكورونا بين المصريين

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

"حسين" يطالب الإعلام الرياضي بمساندة المصرى البورسعيدي

عاجل.. استقالة جماعية تضرب مجلس المصرى

خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

فيروس كورونا يصل مكتب "خامنئي"

ارشيف

سر بكاء حارس الزمالك على الهواء

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي: إثيوبيا طلعتلنا لسانها

صورة

مرجع شيعي: ”كورونا“ لا يصيب المؤمنين المخلصين

توتنهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

4 قرارات مهمة لـ "الشباب والرياضة" لمواجهة "كورونا"

الرياضة

وزارة الشباب والرياضة تجبر رئيس الزمالك على قبول عضوية الصحفيين
وزارة الشباب والرياضة تجبر رئيس الزمالك على قبول عضوية الصحفيين
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من "دجلة" لمواجهة "كورونا"

#

رئيس كنيسة يعتذر عن نقل طائفته لـ"كورونا" في هذه الدولة

#

قريبًا..مصل جديد لـ فيروس كورونا بمصر

#

نشأت الديهي: ما يتردد حول تفشي كورونا بمصر "أوهام"

بطولات

اتحاد

فيروس

سعودى

كورونا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

- إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقًا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

- وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.

- التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية. 

- التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفى كل مرافقها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس البرلمان الأوروبي يعزل نفسه بسبب كورونا
» 4 قرارات مهمة لـ "الشباب والرياضة" لمواجهة "كورونا"
» تقتل زوجها بـ 12 قرص فياجرا.. والمحكمة تسدل الستار على القضية
» تجديد حبس ديلر نيابة البحر الأحمر
» الشرطة الأمريكية للمجرمين: ابقوا في منازلكم بسبب كورونا
» لاعب سعودى شهير يخضع للحجر الصحي
» حازم إمام ينتظم فى تدريبات الزمالك
» ارتفاع أسعار النفط وانتعاش بورصات الخليج بسبب تراجع "كورونا" في الصين
» قرار عاجل من "دجلة" لمواجهة "كورونا"
» الصحة العالمية توضح حقيقة تعليق الدراسة في مصر
» الصحة: سلبية تحاليل 26 حالة من المشتبه في إصابتهم بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة