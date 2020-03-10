وزير التعليم عن تعليق الدراسة: "مفيش حد هينجح"

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اديب

إم بي يس مصر

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على مطالبات البعض بتعليق الدراسة عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا: "الوزارة ليست متعنتة في منح الطلاب إجازة بسبب فيروس "كورونا".

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم سي مصر"، أن تعليم 25 مليون طالب مسئولية كبيرة للغاية، وتعليق الدراسة كلام ليس منطقيا.

وتابع: "أي أب وأم مسئولين عاوزين ولادهم تتعلم مش أنه يقعد في البيت ويروح النادي، الكلام ده مش منطقي، بنحاول ونفكر وفيه غرفة أزمات لإدارة الأزمة، كأن مصر لو قفلت المدارس هتقضي على الكورونا، لن ينجح أحد بدون استكمال متطلبات النجاح، ولو خدنا إجازة شهرين هنعوض الشهرين".

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