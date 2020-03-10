  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في استراليا

الكويت تكشف حقيقة إصابة حالات جديدة بكورونا بين المصريين

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

"حسين" يطالب الإعلام الرياضي بمساندة المصرى البورسعيدي

عاجل.. استقالة جماعية تضرب مجلس المصرى

خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

فيروس كورونا يصل مكتب "خامنئي"

ارشيف

سر بكاء حارس الزمالك على الهواء

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي: إثيوبيا طلعتلنا لسانها

صورة

مرجع شيعي: ”كورونا“ لا يصيب المؤمنين المخلصين

توتنهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

وزير التعليم عن تعليق الدراسة: "مفيش حد هينجح"

انهيار ممرضة بسبب كورونا

إعلامية شهيرة تعلن شفاءها من فيروس كورونا

بالفيديو..

"بنت الجيران" تشعل شوارع فرنسا

الصفحة الأخيرة

عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أفيخاي أدرعي: بنت الجيران إبداع

#

حفيدة هاني شاكر تصدمه بسؤال عن "بنت الجيران"

#

أطفال يرقصون على "بنت الجيران" داخل حضانة بالزيتون

#

بعد طلاقها.. نوال الزغبي ترقص على "بنت الجيران"

انستجرام

فرنسا

بنت الجيران

شارك الفنان عمر كمال، متابعيه، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو لأحد شوارع فرنسا وهى تعلو فيها صوت أغنية "بنت الجيران" .

وعلق عمر كمال قائلا: "مفيش أجمل مننا في كل مكان الفيديو في شوارع فرنسا ".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "العالمى - منورين فى كل مكان - ربنا يوفقكوا "

يذكر أن مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش طرحا مؤخرًا مهرجان "عود البطل"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع اسلام ساسو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الثعابين تحبس رجلا لمدة عامين
» بـ رسالة غامضة.. حلا شيحة تثير الجدل عبر إنستجرام
» عاجل.. وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيراني بكورونا
» شاهد..آسر ياسين ينتظر مولوده الثالث
» قصة أشهر كومبارس في السينما ورحيله الصامت
» "فايلر" يستغيث من الإجهاد قبل مواجهة سموحة
» إجراءات وقائية بكلية التربية والمدن الجامعية بالغردقة
» فيديو نادر.. 40 قرشا يلتهمون حوتا ضخما
» "ساسى" يعود للقاهرة وينتظم فى التدريبات
» إلغاء معسكر صغار "الفراعنة" بالإمارات
» هددته بـ الخلع..تفاصيل جديدة في انفصال أنغام من أحمد إبراهيم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة