"بنت الجيران" تشعل شوارع فرنسا

علا خطاب
شارك الفنان عمر كمال، متابعيه، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو لأحد شوارع فرنسا وهى تعلو فيها صوت أغنية "بنت الجيران" .
وعلق عمر كمال قائلا: "مفيش أجمل مننا في كل مكان الفيديو في شوارع فرنسا ".
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "العالمى - منورين فى كل مكان - ربنا يوفقكوا "
يذكر أن مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش طرحا مؤخرًا مهرجان "عود البطل"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع اسلام ساسو.
عصر03:32 م
فجر
04:53
شروق
06:16
ظهر
12:10
عصر
15:32
مغرب
18:05
عشاء
19:35