رسالة مصرية عاجلة إلى " حمدوك" بعد محاولة الاغتيال الفاشلة

10 مارس 2020 - 09:23 ص

بعد ساعات من تعرض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لمحاولة اغتيال فاشلة، التقى برئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، مساء أمس الإثنين.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل مجالات التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين والإقليم.

من جانبه صرح، مدير المخابرات الوطني السوداني، الفريق أول جمال عبدالمجيد أن مدير المخابرات المصري نقل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى البرهان تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

وأضاف عبدالمجيد أن الرسالة أكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني حمدوك.

كما التقى مدير المخابرات المصري اللواء عباس كامل رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو،.

يذكر أن مجلس الأمن والدفاع السوداني أدان محاولة اغتيال حمدوك الفاشلة، بينما كان في طريقه إلى عمله ظهر أمس الاثنين

في العاصمة السودانية.