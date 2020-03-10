» الجالية المصرية بإيطاليا تكشف الأوضاع بعد تفشي "كورونا"

10 مارس 2020 - 12:10 ص

قال المهندس طلعت شتا رئيس الجالية المصرية بمدينة بريشيا الإيطالية، إن التعليمات التي تنص عليها الحكومة الإيطالية هي نفس التعليمات التي ينص عليها العالم أجمع والأوضاع مستقرة إلى الآن.



وأضاف طلعت شتا خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن من الضروري أن نقوم بغسل اليدين وأن نحافظ على النظافة المستمرة وأن نبتعد عن التجمعات التي من شأنها أن تقوم بنشر المرض وذلك لأن الفيروس ليس له علاج إلى الآن.

وأوضح طلعت شتا، أن الجالية المصرية في إيطاليا بخير ولا يوجد بينهم أي مصاب بفيروس كورونا كما أنه من يتبع التعليمات يصل إلى بر الأمان.

وتابع طلعت شتا، أن الإصابات وصلت إيطاليا عن طريق الأجانب الوافدين إليها من ميلانو ومن العديد من المناطق.