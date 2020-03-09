» الداخلية: تعليق الزيارات في السجون 10 أيام

09 مارس 2020 - 08:31 م

أفادت وزارة الداخلية، بتعليق الزيارة في جميع السجون المصرية، لمدة 10 أيام، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لعدم تفشي فيروس كورونا.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن .

وأضاف: فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام إعتباراً من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس ، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء.