طقس غير مسبوق يضرب مصر بدءًا من الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من الخميس القادم الموافق 12 من مارس الجاري إلى السبت 14 من الشهر نفس.

وأعلنت الهيئة، أنه من المنتظـر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا مـن يـوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس.

ومن المتوقع أن تشهد تلك الأيام، تساقط للأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق.

بينما تصل الأمطار إلى حد السيـول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد، ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، تؤدى إلى إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفـاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السـبت الموافق 14 مارس، تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.