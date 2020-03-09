تعليمات جديدة من مترو الأنفاق بشأن التعامل مع «كورونا»

أطلقت الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق بمختلف محطات الخطوط الثلاثة، تعليمات جديدة بشأن تعامل الركاب مع فيروس "كورونا" المستجد.
وأكدت إذاعة المترو ضرورة حفاظ راكب المترو على نفسه ومن حوله من خلال حماية نفسه من الرذاذ نظرا لانتقال الفيروس منه إلى الشخص، مع ضرورة البعد بمسافة آمنة من فم الآخرين، موضحة أن الفيروس من الممكن أن يلتصق بالأسطح المحيطة بالشخص المريض، ما ينتج عنه إصابة الآخرين به، مشددة على تجنب ملامسة هذه الأسطح، وأهمية الابتعاد عن أي شخص مريض أو مشتبه بإصابته بكورونا بمسافة (1 متر).
كما تحدثت إذاعة المترو عن أعراض مرض كورونا، قائلة: سعال ورعشة واحتقان الأنف وإسهال، موضحة أنه عادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة.
أما عن طرق الوقاية، فذكرت إذاعة مترو الأنفاق أنها تتمثل في تجنب الاختلاط بالأشخاص المشتبه في إصابتهم بهذه الأعراض، واستخدام منظف اليدين باستمرار أو مطهر كحولي، وكذلك تجنب ملامسة العينين أو الأنف أو الفم، مشددة على مرضى الأنفلونزا بضرورة التوجه فورا إلى أحد المستشفيات.
كما وجهت عدة نصائح جديدة، قائلة: ارتداء كمامة، التواجد في الأماكن جيدة التهوية، الحرص على تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل بعد ذلك فورا، مع غسيل اليدين جيدا.