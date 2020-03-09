» هيفاء وهبي تنفصل عن زوجها "السري"

تردد أنباء عن انفصال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الوزيري بشكل رسمي بعد وقوع بعض الخلافات بينهما، رغم تكتم النجمة اللبنانية على خبر زواجها من البداية.

وكانت هيفاء وهبي أثارت الجدل منذ أيام بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر تغريدة تقول فيها: "نصاب"، وهو ما فسره جمهورها أنها رسالة غير مباشرة للوزيري.

وبالتزامن مع عيد الحب وضع محمد الوزيري، الفنانة اللبنانية في موقف محرج بعد نشر صورة تجمعهما من كواليس كليب "توتة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق محمد الوزيري على الصورة قائلا: "أيام ما كان في فلانتين.. كله كدب في كدب.. هيعيش يفتكرني مفيش حد بيحب حد كله كلام فاضي".

وكانت هناك أنباء ترددت حول زواج هيفاء وهبي سرا من محمد الوزيري رغم فارق العمر بينهما، حيث يصغرها بأكثر من 10 أعوام.

وشارك محمد الوزيري في مسلسل لعنة كارما لـ هيفاء وهبي، وكتب لها أغنية "شاغلة كل الناس".