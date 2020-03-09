الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين تراجع ملحوظ عن المعاملات الصباحية أمس حيث سجل 15.47 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.
وسجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.
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