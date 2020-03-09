الفنادق تعلن عن خطتها لمواجهة"كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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في إطار الحرص على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية من الفيروسات خاصة فيروس كورونا، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار أعلن ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية خلال الاجتماع مع مديري الفنادق والمراكب العائمة، الذي عقده وزراء السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني مساء أمس علي هامش زيارتهم إلى مدينة الأقصر، أنه تم الاتفاق على شراء 1000 جهاز أشعة فوق الحمراء (infrared ) .

وأضافت الغرفة أنه سيتم توزيعهم على الفنادق الثابتة والعائمة للكشف على النزلاء والعاملين بها, بالإضافة إلى التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة في سلامة وصحة الغذاء للتفتيش علي الفنادق الثابتة والعائمة كمرحلة أولى في الأقصر وذلك طبقا للمعايير الدولية، و ستبدأ الشركة عملها ابتداء من  أوائل الأسبوع القادم.   


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