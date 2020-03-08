» نشأت الديهي: بيان إثيوبيا "ردح"

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الجامعة العربية

بيان

سد النهضة

إثيوبيا

نشات الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قرار الجامعة العربية بدعم مصر في مفاوضات سد النهضة لم يهاجم إثيوبيا أو يفتئت عليها وإنما الجامعة العربية دعت إثيوبيا للتفاوض والجلوس للحوار، ولكن تحفظت السودان على هذا القرار ورفضت قرار الجامعة العربية رغم أنها دولة شقيقة ودولة مصب .

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيان حول قرار جامعة الدول العربية "زي الزفت" ولا يليق بالحبشة وإثيوبيا، منوهًا بأنه شعر بحالة من الضيق الشديد بعد قراءته، وهو بيان يخرق الاتفاقيات الدولية وغير مسئول، فجامعة الدول العربية تقف مع مصر في الحصول على حقها.

واعتبر، أن البيان الإثيوبي يمثل حالة "ردح" للجامعة العربية، مما دفع الخارجية المصرية لإصدار أقوى وأعنف بيان في تاريخها، وهو بيان قوي وصارخ للغاية وعنف الجانب الإثيوبي في 8 نقاط بـ 8 عبارات تصف السلوك الإثيوبي المعيب ، تمثلوا في عدم اللياقة وافتقار الدبلوماسية والإهانة غير المقبولة، وخرق الاتفاقيات الدولة، ومحاولة الهيمنة، والطغيان على المصالح الجماعية وسوء النوايا الجانب الإثيوبي والعناد.

وأكد، أن مصر والمجتمع الدولي لن يقبل أن يبدأ ملئ السد قبل التنسيق والتفاوض مع دول المصب، وهذا ما ينص عليه اتفاق المبادئ التي تم توقيعه عام 2015.


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