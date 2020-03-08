إيران تتخذ قرارًا صعبًا لوقف تفشي "كورونا"

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أقدمت السلطات في إيران اليوم الأحد، على وقف جميع رحلاتها إلى أوروبا في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، في نبأ عاجل، أن شركة الطيران الإيرانية أعلنت توقف جميع الرحلات إلى أوروبا.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات أعلنت حالة "التأهب" القصوى في 3 محافظات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فإن المحافظات الثلاث هي قم وجيلان ومازندران.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، في أحدث حصيلة لها ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في البلاد، ووفاة 21 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 1669 شخصا.


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