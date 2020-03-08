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تخلص من آلام اللثة بهذه الطريقة البسيطة

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آلام اللثة
آلام اللثة
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متابعات- أمينة عبد العال

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اللثة

القرنفل

الماء الدافئ

يعاني الكثير من آلام اللثة والتي تؤثر علي الشخص فتجعله غير قادر علي التعامل مع من حوله أو غير قادر علي العمل، ويزيد أكثر مع النساء بسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل أو الرضاعة.

وأشار الأطباء إلي أنه يمكن التخلص من هذه الآلام بطريقة بسيطة طالما أنه لا توجد مشاكل أخري تعاني منها، ومن أهم هذا الطرق التي نشرته "صدى":

كمادات الأعشاب عن طريق مزج مسحوق أعشاب القرنفل مع القليل من الماء الدافئ حتى يصبح عجينة ثم تضعها علي اللثة مباشرة.

كمادات ماء ساخن من خلال وضع قطعة قماش في الماء الساخن ووضعها على اللثة أو استعمال كمادات باردة بنفس الطريقة فالكمادات الساخنة والباردة لهما نفس المفعول.

غسل الفم بالماء الفاتر والملح حيث يعمل هذا المزيج علي تهدئة الألم كما يقتل الملح البكتريا.

أكياس الشاي من خلال نقع كيس شاي لمدة 5 دقائق أو تركه في الكوب كما هو معتاد ثم وضعه على اللثة بعدما تبرد حرارته.

 


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