عاجل.. الاشتباه في إصابة مواطن بقنا بـ"كورونا"

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تعرض مرشد سياحي للإصابة بأعراض ضيق في التنفس وارتفاع في درجات الحرارة، وهي ذات أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأدى ذلك إلى احتجازه بمستشفى حميات قنا، اليوم السبت، للتأكد من سلامته عن طريق عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة خوفًا من نقله للعدوى في إذا ما كان مصابًا.

وتأتي الحالة المحجوزة بمستشفى قنا لشخص يدعى «هاني. ن»، مقيم مركز فرشوط، يعمل مرشد سياحي، وجرى إيداعه الحجر الصحي بمستشفى الحميات.

تم سحب عينات من المرشد السياحي وإرسالها للمعمل المركزي بوزارة الصحة لتحليها لبيان إصابته بالمرض من عدمه، وتوقيع الكشف الطبي على المخالطين له.


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