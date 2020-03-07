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وزير الأوقاف يعلق على إلغاء صلاة الجمعة بسبب "كورونا"

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أحمد سالم

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إلغاء صلاة الجمعة

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه في حالة طلب أهل العلم من الصحة منع إقامة صلاة الجمعة خوفًا من انتشار فيروس كورونا، فالمنع هنا جائز.

وأضاف جمعة، خلال المؤتمر الدولي الثاني بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، تحت عنوان «بناء الإنسان في التصور الإسلامي بين الواقع والمأمول»، أن المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، تقتضي حماية الأنفس، مشيرًا إلى أن من في حالة انتشار أي وباء يعد خطرا على البشرية فيجب اتخاذ ما يلزم لحماية الإنسان.

وتابع أن ضمن الإجراءات التي يلزم اتخاذها، منع التجمعات بما في ذلك صلاة الجمعة، لافتًا إلى أن ذلك شريطة أن يتبع الرأي الشرعي الرأي العلمي.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه لا حاجة حاليا لإلغاء صلاة الجمعة، وأنه لا يجب أن نأخذ صلاة الجمعة دون باقي التجمعات، فعندما ترى الدولة خطرا من التجمعات فإنها تحظر جميع التجمعات بما فيها الجامعات والمدارس ومباريات كرة القدم والمؤتمرات، والجمعة واحدة من تلك التجمعات.

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