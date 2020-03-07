» اللحظات الأولى لفتح صحن مطاف الحرم المكي للمصلين

07 مارس 2020 - 11:55 ص

انتشرت مقاطع فيديو فجر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة فتح صحن مطاف الحرم المكي للمصلين والطائفين غير المعتمرين.

ويظهر مقطع الفيديو طواف العشرات من المصلين غير المعتمرين، وكذلك أذان الفجر وأعمال النظافة المعتادة، بينما جلس البعض لقراءة القرآن الكريم.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية " واس" فإنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

يذكر أن الحكومة السعودية، كانت قد قررت إغلاق صحن الكعبة المشرفة طوال فترة تعليق العمرة.

وكانت السلطات قد اتخذت القرار بشكل احترازي ضد فيروس كورونا ، وذلك لأجل تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى تعليق موسم العمرة كوقاية من انتشار كورونا.