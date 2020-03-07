أسرار جديدة يكشفها "كلينتون" عن علاقته بـ"مونيكا"

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الحياة السياسية

بيل كلينتون و مونيكا
بيل كلينتون و مونيكا
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متابعات- أمينة عبد العال

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مونيكا لوينسكى

بيل كلنتون

رئيس الولايات المتحدة

هلاري

أكد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أن علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي كانت من ضمن الأشياء التي فعلها لإدارة القلق الناجم عن وظيفته كرئيس للولايات المتحدة.

وأضاف في الحلقة الثالثة من سلسلة أفلام وثائقية باسم"هيلاري" أن تبريره لعلاقته بـ"مونيكا" ليست دفاعا عن نفسه ولكنه تفسير لما حدث معتبرا أن علاقته السرية معها كانت مروعة ومشبها الضغوط التي واجهها بالملاكم، معربا عن أسفه لما تسبب به من ضرر لها لأنه يشعر أنها تعرضت للظلم بارتباط حياتها بالكامل بفضيحتها الجنسية معه.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها كلينتون عن كواليس علاقته السرية مع المتدربة والتي حدثت في التسعينات مسببة ضجة عالمية.


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