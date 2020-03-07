» السياحة توضح حقيقة حريق أماكن أثرية بـ"باب الوزير"

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متابعات- أمينة عبد العال

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الآثار الإسلامية

القبطية

باب الوزير

أكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أنه تمت السيطرة  على الحريق المحدود الذي نشب بمجموعة من ورش الأحذية الموجودة بأرض الفحامين بشارع التبانة بمنطقة باب الوزير، مساء أمس، لافتا إلى أن السقف الخشبي الخالي من الزخارف لكتاب يوسف آغا الحبشى الأثري المجاور لهذه الورش قد تأثر بالحريق.

وأشار إلى أنه توجه مع المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار على رأس لجنة أثرية هندسية لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية إثر نشوب الحريق، حيث تبين تأثر سقف السبيل بالنيران ولم يتأثر باقي السبيل، وكذلك لم يتأثر جامع أحمد المهمندار الأثري الملاصق للسبيل.

وقد اتخذ فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار كل الإجراءات الوقائية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة فى محيط المنطقة، لحين استكمال أعمال المعاينة لسرعة درء الخطورة و البدء في أعمال الترميم.


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