» معلومة مهمة عن طقس الاثنين المقبل.. تعرف عليها

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الطقس

الأرصاد

محمود شاهين

مصر الأولي

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة اليوم، مقارنة بالأيام السابقة، حيث نشهد برودة في الطقس في الساعات الأولى من الصباح، وفي فترات الليل.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة في ساعات النهار، حيث تسجل درجة الحرارة غدا 26 درجة، والاثنين ذروة الموجة حيث تصل إلى 28 درجة.

 وتابع: "من المتوقع انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى بعد يوم الاثنين، مضيفا أنه لا يجب أن نخفف الملابس بشكل مبالغ فيه، حيث إننا في فترات تقلب في حالة الطقس".

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