» المالية تعلن إجراءات جديدة للتيسير الجمركي

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وزير المالية

المالية

التيسير الجمركي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تحديث المنظومة الجمركية، وتبسيط الإجراءات وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يسهم في التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، موضحًا أن برنامج «الفاعل الاقتصادى المعتمد» يخضع للتطوير المستمر، لزيادة عدد الشركات فى «القائمة البيضاء»، ومساندة المشرعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى حاليًا إعادة النظر فى معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، على ضوء أحدث المعايير الدولية.

قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن برنامج «الفاعل الاقتصادي المعتمد» يتضمن تيسيرات لشركات «القائمة البيضاء»، منها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجستي، يساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، إضافة إلى متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

قال إنه سيكون هناك أولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين والمساعدين للمسجلين بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي، حيث ستتم إتاحة استخدام شعار «مستخلص معتمد بمصلحة الجمارك» على مُكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريًا، لافتًا أنه يتم تخصيص مدير حساب للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد، أو التصدير، أو أعمال التخليص، كما يتم إمداد المستخلص المعتمد بالمنشورات الصادرة عن المصلحة فور إصدارها عبر البريد الإلكتروني.


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