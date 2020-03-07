» فنانة تعلن عن إصابتها بمرض غريب .. وشكوك أن يكون "كورونا"

07 مارس 2020 - 08:00 ص

حالة من الجدل صنعتها المطربة لطيفة بعد إعلان إصابتها بمرض تتشابه جدًا أعراضه مع أعراض فيروس كورونا .



وقالت المطربة لطيفة في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": أنا صارلي أسبوع حابسه نفسي في غرفتي ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو .



وأضافت: ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى .يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى .الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ما تتخيلوه من اعشاب .



وتساءل الكثير من محبي لطيفة ما إذا كان المرض الذي أصابها له علاقة بكورونا وبخاصة مع تشابه أعراضه مع البرد العادي.

