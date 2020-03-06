الترجي ينهي الشوط الأول بهدف وحيد في شباك الزمالك

أنهى نادي الترجي التونسي، الشوط الأول من مباراته أمام الزمالك متقدمًا بهدف وحيد أحزه من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط.

يأتي ذلك في المواجهة التي تجمع الفريقين في مباراة العودة للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على ملعب ستاد رادس بتونس.

وجاء الهدف من ركلة جزاء، تسبب فيها محمود علاء مدافع الزمالك، ترجمها لاعب الترجي لهدف في شباك أبو جبل.

ولم يشهد الشوط الأول فرصًا مثيرة ما بين الفريقين، سوى ركلة الجزاء، حيث يلعب الفريقين بحذر شديد في وسط الميدان دون ضغط كبير على أحد المرميين.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب استاد القاهرة، بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، إذ شهدت المباراة أحداث بين لاعبو الترجي والحكم أسفرت عن طرد أحدهم.

ولكي يتمكن نادي الزمالك من الصعود إلى الدور نصف النهائي، فيلزم الفريق الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بهدف نظيف، أما في حالة الخسارة بهدفين فيتأهل.