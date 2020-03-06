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مصرع 9 لاعبين بينهم ابن عم نجل ليفربول في حادث مروع

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مصرع 9 لاعبين بينهم ابن عم نجل ليفربول في حادث مروع
مصرع 9 لاعبين بينهم ابن عم نجل ليفربول في حادث مروع
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فتحي مجدي

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مروع.. مصرع 12 شخصًا في حادث سير بالسادات

لقي تسعة من لاعبي فريق "إيتوال دي إيتوال دي غينيا" (النجوم الغينية) مصرعهم في حادث سير في غينيا، بينهم إلمامي كيتا، ابن عم لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي، الغيني نابي كيتا غينيا.

وأصيب نحو 19 لاعبًا آخر، بعضهم في حال خطيرة في الحادث الذي وقع على بعد 250 كم شرق عاصمة غينيا كوناكري، عندما كان الفريق في طريقه إلى مدينة كانكان، لخوض أول مباراة في دوري الدرجة الثانية.

وكشف مدير النادي أن حافلة الفريق تعرضت للحادث بسبب عطل في المكابح ما أفقد السائق السيطرة على الحافلة.

وأرسل نابي كيتا نجم ليفربول، تعازيه للعائلة وعبر عن شعوره بالصدمة جراء الحادث.

وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "أشعر بالصدمة والحزن جراء هذه الأخبار الرهيبة. أتقدم بخالص التعازي لفريق إيتوال دي إيتوال دي غينيا، ولاعبي كرة القدم الغينية، لتستريح أرواحهم في سلام".

كان يعتقد في البداية أن شقيق كيتا قد قتل في الحادث، لكن المراسل المحلي "أمادو مكادجي" أوضح أن ابن عم لاعب خط وسط ليفربول هو الذي كان على متنها.

وأفاد أيضًا أن ابن عمه، "المامي كيتا"، هو في الواقع أحد الناجين من الحادث، على الرغم من تأكيد مقتله في بيان أصدرته رابطة محترفي غينيا لكرة القدم (LGFP ).

ووفقًا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الحافلة كان على متنها 27 شخصًا هم: 22 لاعبًا، وأربعة من أعضاء الجهاز الفني، والسائق.


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