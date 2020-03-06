  • الجمعة 06 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

عودة البرد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أكثر الأسئلة على «جوجل» حول فيروس كورونا

أكثر الأسئلة على «جوجل» حول فيروس كورونا

أرشيفية

إلغاء أو تأجيل المباريات.. الـ"كاف" يصدر بيانًا عاجلًا بشأن كورونا

السيسي

شاهد.. السيسي يفاجئ هذه السيدة بسيارة هدية

الكعبة

بعد يوم من إخلاء المسجد.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة

سلالة جديدة من "كورنا"

الإعلان عن إصابة 100 ألف شخص بـ"كورونا"

ارشيفية

الإسلاميون وشيخ الأزهر.. صدام وانقسام

ارشيفية

أخطر تطورات "كورونا" في العالم يشهدها لبنان

السعودية

بيان ناري من السعودية بشأن تونس

سحب عينات من وزيرة الصحة

سحب عينات من وزيرة الصحة ووضعها تحت المراقبة

شاهد.. السيسي يفاجئ هذه السيدة بسيارة هدية

آخر الأخبار

السيسي
السيسي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

شاهد.. ماذا فعل "السيسي" مع "أردوغان" في قمة برلين؟

#

شاهد.. بطل الملاكمة يفاجئ "بن سلمان" بعد فوزه

#

شاهد.. كيف تغير شكل الفنانة رغدة بعد هذه السنوات

#

شاهد.. كيف استقبلت "ميركل" السيسي ببرلين

السيسي

ميكروباص

سيارة هدية

السيسي يهدي ميكروباص

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإهداء سيدة تعمل (سائق أجرة) سيارة ميكروباص بعد اطلاعه على مشكلتها.

وأهديت السيدة التي تدعى، رانيا محمد، السيارة بعد مشاهدة السيسي مشكلتها على برنامج "التاسعة" بالتلفزيون المصري.

وذكرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إنها تلقت توجيها من السيسي بتوفير سيارة ميكروباص تعمل بالغاز للمواطنة، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وطالبت الوزيرة المواطنة بالتوجه لفرع الجهاز لاستكمال الإجراءات والحصول على السيارة.

وذكر تقرير التلفزيون أن السيدة تعمل على خط السيدة عائشة-المقطم، وتمنت أن تملك سيارة للعمل عليها، وناشدت المسؤولين الاستجابة إلى طلبها.

ورانيا محمد هي أول مصرية تحصل على رخصة للعمل كسائق ميكروباص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. زئير جماهير الترجي يهز تونس
» تحذير عاجل من الصحة العالمية بسبب "كورونا"
» مدرب الزمالك يفاجئ الترجي بهذا التشكيل
» داعش يتبنى هجوم كابول بأفغانستان
» ورعب بين المصلين.. طعن إمام مسجد أثناء الصلاة بالسعودية
» تعليق طريف من فايلر على مباراة 5 / صفر أمام صن داونز
» ترامب يخصص مبلغًا ضخمًا للتصدي لفيروس كورونا
» مصرع 9 لاعبين بينهم ابن عم نجل ليفربول في حادث مروع
» "هزار الانتحار" بالشرقية ينتهي بكارثة.. "الـ3 بنات ماتوا"
» موعد مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري الأبطال
» ثلاثة ملاعب إفريقية تتقدم لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب