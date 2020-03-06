شاهد.. السيسي يفاجئ هذه السيدة بسيارة هدية

06 مارس 2020 - 05:27 م

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإهداء سيدة تعمل (سائق أجرة) سيارة ميكروباص بعد اطلاعه على مشكلتها.

وأهديت السيدة التي تدعى، رانيا محمد، السيارة بعد مشاهدة السيسي مشكلتها على برنامج "التاسعة" بالتلفزيون المصري.

وذكرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إنها تلقت توجيها من السيسي بتوفير سيارة ميكروباص تعمل بالغاز للمواطنة، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وطالبت الوزيرة المواطنة بالتوجه لفرع الجهاز لاستكمال الإجراءات والحصول على السيارة.

وذكر تقرير التلفزيون أن السيدة تعمل على خط السيدة عائشة-المقطم، وتمنت أن تملك سيارة للعمل عليها، وناشدت المسؤولين الاستجابة إلى طلبها.

ورانيا محمد هي أول مصرية تحصل على رخصة للعمل كسائق ميكروباص.