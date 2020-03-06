فنانة شهيرة تكشف حب العوضي لياسمين منذ 10 سنوات

كشفت الفنانة صفاء مغربي عن حب الفنان أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قبل أن يعرفها، مضيفة أنها فتاة أحلامه.

وأكد العوضي صحة منشور مغربي بعد إعادة نشره مصحوبا بقلوب، ليوضح بذلك أنه موافق على جاء فيه.

وكتبت مغربي، عبر حسابها على فيس بوك: “يا جماعة وربنا حب أحمد وياسمين ده مموتني ضحك، لأن في 2009، كان زوجي يوسف كان عامل مسلسل ماتخافوش لأستاذ نور الشريف، وأحمد كان اخويا في المسلسل، وكان أول مرة يمثل ودوره بيحب كتير في المسلسل بطل ونجم من أول ما طلع وكان دايما يقول أكتر ممثله في البنات بحبها ياسمين عبد العزيز كشكل وخفة دم”.

وأضافت: “وده كان من 10 سنين، قبل ما يعرفها فلما شفت بوست بحبك يا أحمد، فرحتله جدا، عشان أخويا وضحكت، قلت في بالي يا ابن اللذينا، لأن صعب حد ياخد فتاة أحلامه، بس من زمان قلتلك برج القوس برج المحظوظين، وأحلامك نجحت في الشغل من زمان، وحاليا في الزوجة النجمة القمر ده عشان ربنا بيحبك والله يسعدكم ويبعد عنكم كل شر يا أجدع وأطيب أخ أبو الرجولة”.

كانت شائعات الارتباط لاحقت العوضي وياسمين عبدالعزيز لكنهما لم يردا عليه، وواصلا نشر صورهما معا.

لكن أزمة حدثت بعد أن هاجم الفنان وائل عبدالعزيز، شقيقيته ياسمين، في منشور طويل، اختتمه بسؤاله عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالعوضي، لكن حذف البوست، كما حذف العوضي البوست الذي رد فيه على شقيق ياسمين، وانتهى الامر باعتراف ياسمين وأحمد بحبهما لبعضهما البعض.