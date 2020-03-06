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موعد مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري الأبطال

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مشاهدة مباراة الزمالك

موعد مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والترجي

يلتقي فريقي الترجي التونسي نظيره الزمالك اليوم، على الملعب الأوليمبي برادس، في إطار مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب استاد القاهرة، بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، إذ شهدت المباراة أحداث بين لاعبو الترجي والحكم أسفرت عن طرد أحدهم.

ولكي يتمكن نادي الزمالك من الصعود إلى الدور نصف النهائي، فيلزم الفريق الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بهدف نظيف، أما في حالة الخسارة بهدفين فيتأهل.

موعد مباراة الزمالك والترجى

ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي للمرة الثالثة في أقل من شهر، اليوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020، على ملعب رادس بتونس، وسط حضور 60 ألف متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

مباراة الإياب من الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والزمالك، تنقلها وتنقلها قناة beIN Sports HD ، الناقلة الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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