  • الخميس 05 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أمطار

الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة: أمطار رعدية

ارشيفية

مفاجأة صادمة.. علاج «كورونا» لن يكون متاحًا قبل عام

ناهد يسري

حسين فهمي يكشف حقيقة الفيديو الإباحي مع ناهد يسري

شيخ الأزهر يزور قبر «الإمام البخاري» بسمرقند

بالصور.. شيخ الأزهر يزور قبر «الإمام البخاري» بسمرقند

إيران- كورونا

السعودية تكشف مفاجأة :إيران سبب انتشار«كورونا» في العالم

سد النهضة

مفاجأة.. قطر تساند مصر في أزمة سد النهضة

السيدة أثناء رعايتها الكلاب

ننشر صور جثة السائحة التي نهشتها الكلاب الضالة

الدولار

الدولار يعاود الهبوط أمام الجنيه بسبب كورونا

بشار الأسد

أغرب تعليق لـ«الأسد» على حربه ضد تركيا

كبار العلماء ترفض تدويل إدارة الحرمين الشريفين

قرار سعودي بغلق الحرمين الشريفين حتى هذا الموعد

حارس مرمى الزمالك يكشف تفاصيل رحيله

الرياضة

فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

«أبو جبل»: الفوز بالسوبر دفعة قوية للدوري

#

«بن شريفية»: كأس السوبر هديتنا لجماهير الترجي

#

«عواد»: هناك من يفتعل الأزمات بين لاعبي الزمالك

#

حارس طلائع الجيش: مستوى الزمالك كان مفاجأة لنا

سموحة

رحيل

عمر صلاح

حارس مرمى الزمالك

كشف حارس مرمى نادي الزمالك، تفاصيل رحيله عن القلعة البيضاء، وانضمامه لنادي سموحة، خلال الفترة الماضية.

وقال عمر صلاح، في  تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "أون تايم سبورتس 2": "أشعر بالحزن لرحيلي عن الزمالك لأنني تربيت داخل النادي، ولكن إن شاء الله أعود مرة أخرى".

وأضاف: "لعبت مباريات كثيرة تحت ضغط كبير، أمام الأهلي، ونهائي الكونفدرالية، وآخر مباريات في الدوري، وكنا مطالبين بتحقيق المكسب، ولم أحصل على فرصتي كاملة، وهذا الطبيعي في الزمالك".

وأكمل: "لم أُظلم في الزمالك لأنني تواجدت مع حراس مرمى كبار، مثل محمود جنش وأحمد الشناوي، والطبيعي أن يكونوا متواجدين، وعندما تأتي الفرصة كنت أعمل عليها".

وواصل: "جنش بمثابة أخي الأكبر، وعلاقتي بي مستمرة حتى الآن، وأخذ رأيه في كل شىء، ودائمًا أسمع له، تعلمت منه الكثير جدًا، وكنت محظوظا بالعمل مع حراس مرمى الزمالك، وتعلمت منهم الكثير وأشكرهم على ذلك".

وتابع: "محمد صبحي حارس الزمالك الثالث ممتاز جدًا وموهوب وأخذ أفضل حارس في إفريقيا مع المنتخب الأولمبي، وهذه وجهات نظر وكنت فوق السن، والزمالك كان في حاجة إلى حارس تحت السن، وهذه وجهة نظر نادي الزمالك وتحترم".

واستطرد: "وكيل لاعبين أبلغني أن سموحة أنهى المفاوضات مع الزمالك بشأني، وبعد ذلك تحدث معي فرج عامر رئيس الفريق السكندري، وأبلغني أنه يريد ضمي للفريق، ولم أتردد لحظة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني بفيروس كورونا
» تعليق ناري من مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي
» الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة: أمطار رعدية
» معلمة تمارس الجنس مع تلميذها داخل المدرسة والمنزل
» حارس مرمى الزمالك يكشف تفاصيل رحيله
» أغرب تعليق لـ«الأسد» على حربه ضد تركيا
» 500 تذكرة و32 مقصورة للزمالك في مباراة الترجي
» احذر: «كوورنا» يستمر على الأسطح الصلبة لمدة 3 أيام
» أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام تعاملات الخميس
» تركيا وروسيا تتوصلان لاتفاق لوقف النار في سوريا
» «كورونا المرعب».. حظر المصافحة في مباريات الدوري الإنجليزي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب