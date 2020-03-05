» الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة: أمطار رعدية

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس نظرًا لانتهاء فترة ارتفاع الحرارة نهارًا، مشيرة إلى أن حالة الطقس غد الجمعة، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مع سقوط أمطار حفيفة إلى متوسطة ، تكون رعدية فى بعض المناطق فى الوجه البحرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مع سقوط أمطار حفيفة إلى متوسطة ، تكون رعدية فى بعض المناطق.

وأوضحت أن الطقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر مع هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة واضطراب بحركة الملاحة ويكون الطقس دافئا نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.


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