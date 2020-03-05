حسين فهمي يكشف حقيقة الفيديو الإباحي مع ناهد يسري

05 مارس 2020 - 08:54 م

كشف الفنان حسين فهمى، حقيقة المشاهد الإباحية التي عرضت في فيلم "سيدة الأقمار السوداء"، والذى تم تصويره فى لبنان، مع الفنانة ناهد يسرى، والتي أثارت جدلًا كبيرًا في مصر.

وقال فهمى في تصريحات لـ«اليوم السابع»: "لما صورت فيلم سيدة الأقمار السوداء في لبنان، وبعد ما رجعت مصر المخرج أضاف مشاهد، والفيلم دا كسر الدنيا والأستاذ وجيه أبو ذكرى، كتب قال الفنانين اللي شاركوا في الفيلم لازم يستبعدوا من النقابة، ويتحقق معاهم".

وأضاف فهمى قائلا : "اتصلت بيه قالي أنا شفت الفيلم دا فيديو وكان الفيديو دا اختراع جديد وأنا مش فاهم حاجة ، نزلت اشتريت جهاز فيديو وشفت الفيلم ، لقيت مشاهد إباحية استعانوا فيها بدوبلير شبهى، بحيث أظهر مثلا وأنا راكب سيارتى وداخل على شقة، ثم فى ضوء خافت فوق فى الشقة يتم تصوير شبيه لى من ظهره فى مشاهد مخلة، رحت للمحامي بتاعي وقلت له عاوز أقدم شكوى للنائب العام ورحت قابلت النائب العام".

وتابع فهمى حديثه : "تم تشكيل لجنة فنية وأثبتوا إن فيه مشاهد أضيفت للفيلم لا تخصني ولا تخص الفنانة ناهد يسرى، وتم إثبات الواقعة لدي النائب العام ، ولكن بعد ذلك قامت الحرب الأهلية في لبنان ولم نتمكن من العثور على مخرج الفيلم، ومرت الأيام وقابلت المخرج في مهرجان كان وضربته بالفعل".