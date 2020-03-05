» شركة طيران شهيرة تعلن إفلاسها بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة الطيران البريطانية «فلايبى»، إفلاسها نتيجة للخسائر التي تكبدتها الشركة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول، والذي يؤدي بدروه إلى قلة أعداد المسافرين.

وقال الشركة البريطانية في بيان لها اليوم الخميس، إنها دخلت مرحلة الإفلاس وأصبحت تحت الوصاية، مشيرةً إلى أنها لم تعد من أكبر شركات الطيران في بريطانيا.

كما أعلنت شركة «فلايبى»، أنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية وتوقف عمل الشركة في المملكة المتحدة، بسبب دخولها مرحلة الإفلاس الذي نتج مؤخرًا عن فيروس كورونا.

واستحوذت شركات بريطانية خلال العام الماضي على خطوط التجارة الجوية في المملكة المتحدة، بينما فشلت شركة «فلايبى»، التي توظف نحو ألفى شخص، في تغيير مسارها التجاري نحو الأفضل.

ليأتي بعد ذلك، فيروس كورونا الذي كان بمثابة الضربة القاتلة، التي دفعت الشركة لإعلانها الوصول إلى مرحلة الإفلاس، على خلفية شل حركة الطيران في العالم.

وكانت شركة «فلايبى»، تنقل سنويًا ما يقرب من ثمانية ملايين مسافر من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا، إذا كانت تعد من أكبر الشركات في بريطانيا.

ويشار إلى أن إدارة الصحة العامة فى بريطانيا، أعلنت عن نيتها في التعاقد مع أطباء مُحالين على المعاش بالبلاد، في حالة استدعاء الضرورة لذلك، وذلك ضمن إطار الخطة التى تدرسها الحكومة البريطانية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).