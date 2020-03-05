» أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام تعاملات الخميس

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5 مارس 2020، بشكل طفيف لليوم الثالث على التوالي في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة على خلفية صعود الأوقية عالميًا.

وصعد عيار 21 سجل صعود اليوم بنحو جنيهان، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشار نحو 715 جنيها للجرام، مقارنة بنحو 713 جنيها خلال منتصف تعاملات أمس الأربعاء.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

وتأتي أسعار الذهب في مصر ليوم الخميس على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 715 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 817 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 616 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5720 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1644 دولارًا.