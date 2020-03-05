فنان شهير مهاجمًا شقيق ياسمين عبد العزيز: "يوم القيامة قرب"

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وائل عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

ادوارد

احمد العوضى

شن الفنان إدوارد، هجومًا شرسًا، على شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، وائل عبد العزيز، بعد مهاجمة الآخر لها، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، واصفًا اياه بـ"المريض النفسي".

وقال إدوارد، خلال برنامج "القاهرة اليوم"،أنه قرأ ما كتبه وائل وشعر بالجنون وأن نهاية العالم اقتربت، لأنه لم يتخيل أخ يشهر بأخته ويتحدث عنها بطريقة سيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنه ظن أن الحساب تم اختراقه.

أضاف، النجمة العظيمة حبيبة الملايين ياسمين عبد العزيز يأتي وائل ويتحدث عنها بهذا الشكل، ونفس الأمر مع أحمد العوضي، قائلا "يابني أنت في إيه أنت مريض نفسيا في حاجة غلط".

تابع، أنت يا وائل بمثابة والدها وشقيقها، أنا مثلا والدي توفي وأنا في ثانية جامعة اهتممت بأسرتي شقيقاتي ووالدتي، وهذا معنى الرجولة، لكن ما تفعله هذا لا يسمى رجولة.


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