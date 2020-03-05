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الفقي يكشف عن مرض خطير تسبب في وفاة " محمد علي باشا"
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محمد على باشا

كشف الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل اللحظات الأخيرة لباني مصر الحديثة محمد علي باشا قائلا: إن محمد علي باشا، مات مخبولا، وأصيب بمرض الزهايمر".

وأضاف الفقي خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يعرض عبر فضائية "إم بي سي مصر": "محمد علي مات خارج السلطة، وإبراهيم باشا مات وهو في السلطة، ومحمد سعيد بن محمد علي كان سمين ويحب أكل المكرونة، والوالي محمد سعيد كان صديق الفلاح".

وتابع: "الذي دفن محمد على هو حفيده عباس حلمي الأول، وهو من أسوأ حكام مصر، حيث كان متوجسًا ضعيف الشخصية، مشكوكًا في رجولته، وقُتل في قصر بنها، ويُقال إن الذين قتلوه الخدم".

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