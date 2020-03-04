وزير الخارجية يرفض إجراء مداخلة مع "الديهي"

04 مارس 2020 - 09:37 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه فشل في التواصل مع وزير الخارجية السفير سامح شكري، ولو بمجرد اتصال هاتفي، معقبًا: "ربما وزير الخارجية مشغول".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن الخط العام لقناة "TEN "، خط رسين منضبط، معربًا عن دهشته من عدم الموافقة على إجراء مداخلة مع البرنامج.

وتابع،: "أنا أعمل ولا ألهو وأبحث عن المعلومة من مصدرها، ولا أدري سبب رفض وزير الخارجية حتى إجراء مكالمة هاتفية مع البرنامج، رغم أني أجريت 3 حوارات معه خارج مصر، وأنا في حاجة للتواصل لاستكمال الصورة والإجابة عن بعض التساؤلات عن سد النهضة، مشددًا على أن مصر أصبحت قبلة للدبلوماسية العربية والدبلوماسية المصرية أعادت هندسة الدبلوماسية العربية، متوجهًا بالشكر لـ سامح شكري، الذي يطير أكثر من الطيارين أنفسهم.