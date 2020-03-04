«علاء مبارك» يكشف حقيقة «الصدقة الجارية» على روح والده

نفى علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، تخصيص صدقة على روح والده، عقب تداول رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، الأمر الذي دفع أحد المتابعين إلى سؤاله حول حقيقة ذلك.

وتوجه أحد متابعي حساب علاء مبارك على موقع "تويتر" بالسؤال للنجل الأكبر للرئيس الأسبق عن حقيقة رسالة تلقاها تنص على تلقيه رسالة عن وجود صدقة على روح والده قيمتها 100 ألف جنيه، قائلاً: "آسف على الإزعاج، هل هذا حقيقي أم احتيال بتجيلي الرسالة دي كتير على الماسنجر".

وجاء في نص الرسالة المشار إليها: "ألف ألف مبروك أنت الفائز الأول بمبلغ 100 ألف جنيه، صدقة جارية على روح رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك، وهذه الجائزة مقدمة من جمال مبارك، على والده المغفور له، فقط يجب تسجيل رقمك لنتصل بك".

فيما نفى علاء مبارك الأمر، قائلاً في رده عليه: "احتيال".





وتوفي مبارك في 25 فبراير الماضي عن 92 عامًا، بعد ثلاثة أسابيع من دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية في المعدة.

وعمل مبارك رئيسًا لمصر لمدة 30 عامًا، قبل تنحيه عن الحكم في 11 فبراير 2011 إثر احتجاجات شعبية دامت 18 يومًا.

وكانت بدايته عمله في القوات الجوية العريش عام 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان للتدريب على المقاتلات عام 1951، وتم نقله لكلية الطيران ليعمل مدرسًا، ثم بات مساعدًا لأركان حرب الكلية، فأركان حرب الكلية حتى عام 1959.

وعُين الرئيس الأسبق قائدًا لقاعدة غرب القاهرة الجوية حتى 30 يونيو 1966، عين بعدها مديرا للكلية الجوية في 1967، ثم ترقي لرتبة عميد في 1969، ثم قائدا للقوات الجوية في 1972، فنائبا لوزير الحربية.

وقاد مبارك، القوات الجوية إبان حرب أكتوبر 1973، وترقى إلى رتبة فريق طيار في فبراير 1974، وتم تعيينه نائبًا للرئيس أنور السادات في أبريل 1975. ‎