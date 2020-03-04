» أسعار الدولار تشهد استقرار خلال التعاملات.. تعرف عليها

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، والإسكندرية عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

فيما بقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

بينما حافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه، و15.71 جنيه للبيع.