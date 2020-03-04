  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سعد لمجرد

ظهور صادم لـ«سعد لمجرد» ونشطاء: متحول جنسيًا

الوقاية من كورونا

أبرز الأساطير حول «كورونا»: من فيتامين C إلى شرب المياه

الزمالك

تونس تفاجئ الزمالك بقرار صادم:لن يحضر أحد

فيروس كورونا

الصين تعلن اكتشاف نوع ثانِ من «كورونا» أكثر فتكًا

سد النهضة

إثيوبيا تُصعد وتتوعد بالانتصار في بناء سد النهضة

تعقيم الحرم المكي

بيان من الحرمين الشريفين بشأن فيروس كورونا

عمال الشركة

إصابة مهندس بـ«كورونا» بشركة بترول في مطروح

ناهد السباعي

فنانة شهيرة:«بدعي ربنا أكره المعصية بس مش قادرة أمسك نفسي»

وزير التعليم

«التعليم» تعلق على مزاعم إلغاء الدراسة يوم 7 مارس

مرتضى منصور

مرتضى منصور ينقذ طليقة نجم الأهلي من الحبس

إصابة مهندس بـ«كورونا» بشركة بترول في مطروح

آخر الأخبار

عمال الشركة
عمال الشركة
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

حقيقة إصابة وزير إيراني بـ"كورونا"

#

الكويت تكشف حقيقة إصابة مصريين بـ"كورونا" علي أراضيها

#

عاجل.. تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في السعودية

#

تونس تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

اصابة

مطروح

كورونا

شركة بترول

مهندس

فرضت وزارة الصحة حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا على جميع العاملين في شركة بترول بمحافظة مطروح، بعد تأكيد أن تحاليل أحد المهندسين الأجانب إيجابية، وأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ومنعت شركة البترول الإجازات وأوقفت حركة الدخول والخروج بحقل البترول، مع إغلاق المداخل والمخارج.

وأوضحت مستشفى النجيلة، أن حالته الصحية حتى الآن مستقرة، وتم عزل المهندس الكندي، بعد عمل التحاليل المخبرية اللازمة، والتي أتت بالنتائج الإيجابية، إضافة لحجز السائق والمساعد الخاص به.

وأفادت المستشفى، أنه سيتم عمل تحاليل كل أسبوع للحالة، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، الإثنين الماضي، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تمت إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف "مجاهد" أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

وقال إن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وأشار مجاهد إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هى الحالة الثانية فى مصر لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال "مجاهد" إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السيناريو الأسوأ.. بريطانيا تتوقع إصابة 500 ألف شخص بكورونا
» الصحة العالمية تنفي وجود "كورونا" بمصر
» أنباء عن هروب رموز نظام "البشير" من السجن
» أول تعليق من حسن شاكوش على حذف أغنيته الأخيرة
» «يوتيوب» يوجه ضربة قاضية لـ«عمر كمال وشاكوش»
» أمريكا تنهى عقوباتها الاقتصادية على السودان
» فيديو| يرمي ساعة بـ 200 ألف جنيه بعد تعرضه لسطو مسلح
» الإعلان عن وظائف بالسعودية.. إليك طريقة التقديم
» الأمن التونسي يصدم جمهور الزمالك في رادس
» أثار الذعر.. الأمن السعودي يلقن شابًا درسًا قاسيًا
» فيديو مؤثر| درس في الوفاء لـ«كلب» مع صاحبه «المقعد»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب