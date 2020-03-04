  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمر كمال حسن شاكوش

«يوتيوب» يوجه ضربة قاضية لـ«عمر كمال وشاكوش»

سلطان عمان

«بن سلمان» يكشف تفاصيل لقائه بسلطان عمان

محمود ياسين

ابنة محمود ياسين تصدم الجميع بمرض والدها الخطير

الشرطة الكويتية

مصري يثير الرعب داخل وزارة الأشغال في الكويت

ارشيفية

إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بإيطاليا بسبب كورونا

الكعبة

السعودية تعلق أداء العمرة للمواطنين والمقيمين

أرشيفية

ضبط كويتيين بفعل فاضح داخل سيارة

الرئيس التونسي الراحل قائد الباجي السبسي

مفاجآت جديدة عن وفاة السبسي يكشفها نجله

صورة من الفيديو

شاهد.. ممرضة ترقص على أنغام الكورونا بإيران

صورة من الفيديو

سيدة من الإيغور تروي تفاصيل اغتصابها بالمعسكرات الصينية

فيديو| لحظة اصطدام «كويكب» بجبل «ميرابي» بإندونيسيا

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

فيديو نادر.. لحظة ركوع مؤسس الصهيونية للسلطان عبد الحميد الثاني

#

لحظة العثور على جثة قتيل داخل سيارة بالسعودية

#

أول فيديو للحظة وقوع زلزال مدمر بتركيا

#

مرعب.. لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين

 أظهر مقطع فيديو، كويكبًا بينما يصطدم بجبل في جزيرة جاوة الإندونيسية.

ويعود تاريخ تصوير المقطع إلى يوم 29 فبراير الماضي، قبل أيام من فوران بركان جبل ميرابي الثلاثاء، الذي يعد البركان الأكثر نشاطًا بين براكين إندونيسيا الـ 127.

ويظهر في الفيديو كائن ساطع وهو ينطلق بسرعة، تاركًا مسارًا من الضوء خلفه، قبل أن يختفي وراء البركان. ولعدة لحظات، لم يحدث أي شيء، لكن سرعان ما ظهر وميض ضخم قادم من خلف جبل "ميرابي".

ويقول ملتقط الفيديو: "هذا ليس كرة نارية، هذا كويكب كبير بحجم شاحنة على الأقل".

وشوهد المقطع آلاف المرات منذ نشره في 2 مارس، حيث انقسم المشاهدون حول هذا الكائن. فيما يرى البعض أنه أشبه بطائرة لحظة سقوطها.  

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو مؤثر| درس في الوفاء لـ«كلب» مع صاحبه «المقعد»
» فيديو| لحظة اصطدام «كويكب» بجبل «ميرابي» بإندونيسيا
» التحالف العربي يحبط عملًا إرهابيًا ببحر العرب
» الإمارات تقرر إقامة مباريات الدوري بدون جمهور
» حقيقة إصابة وزير إيراني بـ"كورونا"
» الجمارك: ملتزمون بكل الإجراءات الوقائية المعتمدة في مواجهة «كورونا»
» "ياسمين عبد العزيز ليست أولهن"..نجمات ارتبطن برجال أصغر منهن سنًا
» "يصغرها بـ 10 سنوات"..حقيقة ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
» "أنت مش راجل".. منى فاروق تفتح النار على شقيق ياسمين عبد العزيز
» رسالة شكر لمحافظ الجيزة عقب إقالته مسئولا بحي الهرم
» سموحة يواصل استعداداته لمواجهة «المارد الأحمر»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:00 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب