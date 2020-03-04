» فيديو| لحظة اصطدام «كويكب» بجبل «ميرابي» بإندونيسيا

أظهر مقطع فيديو، كويكبًا بينما يصطدم بجبل في جزيرة جاوة الإندونيسية.

ويعود تاريخ تصوير المقطع إلى يوم 29 فبراير الماضي، قبل أيام من فوران بركان جبل ميرابي الثلاثاء، الذي يعد البركان الأكثر نشاطًا بين براكين إندونيسيا الـ 127.

ويظهر في الفيديو كائن ساطع وهو ينطلق بسرعة، تاركًا مسارًا من الضوء خلفه، قبل أن يختفي وراء البركان. ولعدة لحظات، لم يحدث أي شيء، لكن سرعان ما ظهر وميض ضخم قادم من خلف جبل "ميرابي".

ويقول ملتقط الفيديو: "هذا ليس كرة نارية، هذا كويكب كبير بحجم شاحنة على الأقل".

وشوهد المقطع آلاف المرات منذ نشره في 2 مارس، حيث انقسم المشاهدون حول هذا الكائن. فيما يرى البعض أنه أشبه بطائرة لحظة سقوطها.

شاهد الفيديو..